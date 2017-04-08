Юри Ратас о визите в Петербург: я ни секунды не сомневался, что надо ехать!

Вместе с петербургскими эстонцами премьер-министр Юри Ратас принял участие в благодарственном богослужении и концерте в честь 100-летия манифестации эстонцев в поддержку автономии. Перед прибытием в церковь Св.Иоанна премьер побывал на месте недавнего теракта, возложив цветы у станции метро «Технологический институт».

Глава Кабмина подчекрнул, что несмотря на критику в его адрес, он не жалеет о том, что решился на такую поездку. Юри Ратас также рассказал, что ранее ему не раз доводилось бывать в Санкт-Петербурге. Когда-то его отец, работавший гидом, брал сына с собой на экскурсии в Лениград. В начале 90-х молодой баскетболист Юри Ратас приезжал в город на Неве на спортивные турниры. По словам премьера, с этим городом также связаны дорогие дня него воспоминания: 26 февраля 1909 года в церкви Св.Иоанна крестили бабушку Юри Ратаса.

Премьер-министр уверен, что не зря приехал в Санкт-Петербург, поскольку получил много добрых слов поддержки в свой адрес: «Я счастлив быть в этот исторический день, с которым связано начало празднования 100-летия Эстонской Республики за рубежом, вместе с петербугскими эстонцами в церкви Св.Иоанна»

Директор Eesti Kontsert Юри Лейтен отметил, что врата культуры должны быть всегда открыты для всех. Лейтен убежден, что подобные поездки необходимы.

Свою оценку визиту высокопоставленного эстонского политика в Россию в интервью Rus.Postimees дал и председатель комитета по внешним связям правительства Санкт-Петербурга Евгений Григорьев.

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