В Москве столкнулись поезд и электричка, есть пострадавшие

"В дежурную часть поступила информация о столкновении поездов по адресу: улица Герасима Курина, 4 корпус 1. По информации Центра экстренной медицинской помощи, в результате происшествия пострадали три человека. Им оказывается помощь", - сказал сотрудник пресс-службы. Он отметил, что силы МЧС прибыли на место и обеспечивают освещение места событий.

В свою очередь, источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что в результате случившегося были разрушены два вагона электрички, с которой столкнулся поезд дальнего следования. Он также уточнил, что четыре человека пострадали в результате столкновения.

"По предварительным данным, травмы получили два пассажира поезда и два пассажира электрички", - сказал источник.

Столкновения поезда и электрички на западе Москвы произошло на малом ходу, что позволило избежать серьезных травм среди пассажиров, отметил источник.

По его словам, столкновение поезда "Москва - Брест" с пригородной электричкой произошло неподалеку от вокзала, когда состав еще набрал скорость.

Он добавил, что локомотив поезда поврежден, один из вагонов электрички частично сошел с рельсов.

Источник в службах транспортного надзора региона сказал, что столкновение по предварительным данным спровоцировал мужчина, переходивший пути в неположенном месте.

"По предварительным данным мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии начал переходить пути в неположенном месте перед приближающейся электричкой. Машинист электрички применил экстренное торможение, в результате чего поезд, затормозивший на подъеме, скатился назад и задел проходивший рядом поезд Москва-Брест", - сказал собеседник агентства