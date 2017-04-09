Норвежская полиция обезвредила взрывное устройство в Осло

Подозрительный предмет был обнаружен в норвежской столице в ночь с 8 на 9 апреля неподалеку от станции метро Грёнланн. Правоохранительные органы оцепили место его нахождения и ограничили доступ к находке. Находящиеся в этом районе кафе и рестораны были закрыты, сообщает РБК.

Как сообщает Reuters, полиция приняла решение о контролируемом подрыве предмета. При этом, в полиции отметили, что мощность взрыва оказалась сильнее, чем мог вызвать заряд взрывчатки, установленный саперами.

Информацию о том, что взрывоопасный предмет был обезврежен, норвежская полиция также подтвердила в своем официальном Twitter. По данным Associated Press, правоохранительные органы также подтвердили, что подозрительный предмет оказался взрывным устройством.

Власти в настоящее время ведут расследование инцидента. Подозреваемый в причастности к установке бомбы задержан.