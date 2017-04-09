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Авианосная группировка США выдвинулась в район Корейского полуострова

Маневр стал ответом на провокации КНДР

Rus.Postimees.ee
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Авианосец Carl Vinson. | ФОТО: MC2 SEAN M. CASTELLANO/AFP

Ударная авианосная группировка во главе с авианосцем "Карл Винсон" отправилась в субботу в западную часть Тихого океана из Сингапура, сообщил телеканал CNN.

Как сказал телеканалу американский источник из числа официальных военных представителей, группа выдвигается в этот район океана "в ответ на последние провокации со стороны Северной Кореи", которая продолжает испытательные пуски баллистических ракет, сообщает Интерфакс.

Телеканал отмечает, что пока не располагает информацией о том, какие действия этой группировки запланированы. "Карл Винсон" уже заходил в Южную Корею в рамках совместных американо-южнокорейских учений в марте.

По данным телеканала, ранее планировалось, что эта авианосная группировка нанесет визит в Австралию. Она остается под оперативным командованием Третьего флота Военно-Морских сил США.

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