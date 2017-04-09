Авианосная группировка США выдвинулась в район Корейского полуострова

Как сказал телеканалу американский источник из числа официальных военных представителей, группа выдвигается в этот район океана "в ответ на последние провокации со стороны Северной Кореи", которая продолжает испытательные пуски баллистических ракет, сообщает Интерфакс.

Телеканал отмечает, что пока не располагает информацией о том, какие действия этой группировки запланированы. "Карл Винсон" уже заходил в Южную Корею в рамках совместных американо-южнокорейских учений в марте.

По данным телеканала, ранее планировалось, что эта авианосная группировка нанесет визит в Австралию. Она остается под оперативным командованием Третьего флота Военно-Морских сил США.