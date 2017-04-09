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Эстонский тяжелоатлет Март Сейм завоевал малую серебряную медаль на ЧЕ

Rus.Postimees.ee
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Март Сейм. | ФОТО: Scanpix

Март Сейм завоевал малую серебряную медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в хорватском Сплите.

По сумме двух видов эстонский штангист стал пятым, передает портал Rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

В супертяжелой весовой категории в своем любимом толчке Сейм уверенно исполнил все три попытки и занял в этом виде программы второе место, подняв 246 кг, а вот в рывке он был лишь девятым.

В этом упражнении в первой попытке Сейм поднял штангу весом 180 кг, а два его следующих подхода оказались неудачными.

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