Эстонский тяжелоатлет Март Сейм завоевал малую серебряную медаль на ЧЕ

По сумме двух видов эстонский штангист стал пятым, передает портал Rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

В супертяжелой весовой категории в своем любимом толчке Сейм уверенно исполнил все три попытки и занял в этом виде программы второе место, подняв 246 кг, а вот в рывке он был лишь девятым.

В этом упражнении в первой попытке Сейм поднял штангу весом 180 кг, а два его следующих подхода оказались неудачными.