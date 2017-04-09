В Испании по запросу США задержали российского программиста

По ее словам, ночью правоохранительные органы ворвались в апартаменты, в которых семья Левашовых жила во время отдыха в Барселоне, и задержали ее мужа, сообщает портал Newsru.com.

Левашова сообщила, что сотрудники правоохранительных органов Испании отобрали у них все электронные устройства.

"Я просила ордер или какие-то бумаги, они сказали, что показали их моему мужу. С мужем я разговаривала в комиссариате по телефону, он сказал, что ему показали какую-то бумажку на испанском без печати и его фото в плохом качестве", - говорит она. Правоохранители "что-то говорили про то, что вирус, который якобы создал мой муж, связан с победой Трампа на выборах", заявила она.

По ее данным, суд в Барселоне уже провел заседание с мадридским судом по Skype. В ходе этого заседания было вынесено решение о заключении Петра под стражу. Сейчас он находится в тюрьме в Барселоне.