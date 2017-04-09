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План Путина может помешать Эстонии купить вагоны у России?

Андрес Реймер
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ФОТО: Küllike Rooväli

Президент России Владимир Путин поручил до 2019 года приобрести 30 000 вагонов-платформ для их возможного использования при переброске войск в случае угрозы безопасности государства, сообщил «Ведомостям» замминистра обороны России Дмитрий Булгаков.

Как пояснил представитель Минобороны, прошедшие ранее учения – командно-штабные, стратегические, с переброской войск, – показали, что сегодня в России не хватает «не менее 30 000 платформ для переброски войск на стратегическом направлении».

В то же время эстонское предприятие EVR Cargo планировало приобрести 200 вагонов у Брянского вагоностроительного завода, который выиграл организованный эстонской фирмой конкурс. Однако завод неожиданно заявил, что поднимает цену до 37 000 евро за один вагон. Общая сумма сделки, таким образом, возросла до 7,4 миллиона евро, сообщает BNS.

Предприятие объяснило новые цены меняющимся курсом рубля и подорожанием металла. Эстонское предприятие решило обратиться к другим производителям вагонов, с просьбой выслать ценовые предложения.

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