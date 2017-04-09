План Путина может помешать Эстонии купить вагоны у России?

Как пояснил представитель Минобороны, прошедшие ранее учения – командно-штабные, стратегические, с переброской войск, – показали, что сегодня в России не хватает «не менее 30 000 платформ для переброски войск на стратегическом направлении».

В то же время эстонское предприятие EVR Cargo планировало приобрести 200 вагонов у Брянского вагоностроительного завода, который выиграл организованный эстонской фирмой конкурс. Однако завод неожиданно заявил, что поднимает цену до 37 000 евро за один вагон. Общая сумма сделки, таким образом, возросла до 7,4 миллиона евро, сообщает BNS.

Предприятие объяснило новые цены меняющимся курсом рубля и подорожанием металла. Эстонское предприятие решило обратиться к другим производителям вагонов, с просьбой выслать ценовые предложения.