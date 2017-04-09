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Дикий случай: у 80-летнего мужчины отобрали пенсию прямо у банкомата

Rus.Postimees.ee
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Банкомат. | ФОТО: Арво Меэкс/Valgamaalane

В Латвии 80-летний пенсионер в субботу пришел в торговый центр Maxima на улице Сахарова, чтобы снять в банкомате всю свою пенсию. Однако привычная денежная операция закончилась ограблением.

Очевидец произошедшего Диана написала в группе "Плявниеки" в соцсети Facebook, как все случилось: "Когда деньги были выданы их выхватила женщина стоящая за пенсионером и она моментально скрылась", сообщает Rus.TVNET.

"Будут просмотрены абсолютно все камеры наружного наблюдения, а ими напичкан весь магазин. Так что женщина будет найдена. На данный момент написано заявление и будет возбуждено уголовное дело", - отметила она.

Стоит отметить, что пользователи соцсети не только осудили случившееся, но и выразили готовность помочь бедному мужчине деньгами.

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