Дикий случай: у 80-летнего мужчины отобрали пенсию прямо у банкомата
9 апреля 2017 г., 11:30
В Латвии 80-летний пенсионер в субботу пришел в торговый центр Maxima на улице Сахарова, чтобы снять в банкомате всю свою пенсию. Однако привычная денежная операция закончилась ограблением.
Очевидец произошедшего Диана написала в группе "Плявниеки" в соцсети Facebook, как все случилось: "Когда деньги были выданы их выхватила женщина стоящая за пенсионером и она моментально скрылась", сообщает Rus.TVNET.
"Будут просмотрены абсолютно все камеры наружного наблюдения, а ими напичкан весь магазин. Так что женщина будет найдена. На данный момент написано заявление и будет возбуждено уголовное дело", - отметила она.
Стоит отметить, что пользователи соцсети не только осудили случившееся, но и выразили готовность помочь бедному мужчине деньгами.