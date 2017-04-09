Никки Хейли назвала приоритеты США в Сирии

Это заявление было сделано после ракетного удара США по авиабазе сирийских Военно-Воздушных сил в провинции Хомс, основанием для которого США назвали то, что с аэродрома этой базы взлетали самолеты, которые,ранее нанесли удар с применением химического оружия по провинции Идлиб, что привело к многочисленным жертвам, сообщает Интерфакс.

Постпред добавила, что смена режима - не единственный приоритет. "Есть несколько приоритетов. Смещение Асада не является единственным", - пояснила она. К другим она отнесла разгром ИГИЛ, устранение влияния Ирана в Сирии и политическое урегулирование.