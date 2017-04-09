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Никки Хейли назвала приоритеты США в Сирии

Rus.Postimees.ee
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Постпред США при ООН Никки Хейли. | ФОТО: A Lohr-Jones/Pacific Pres/SIPA/Scanpix

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что смена режима президента Сирии Башара Асада остается одним из приоритетов американской администрации. "Мы не видим мирную Сирию с Асадом", - сказала она в эфире телеканала CNN.

Это заявление было сделано после ракетного удара США по авиабазе сирийских Военно-Воздушных сил в провинции Хомс, основанием для которого США назвали то, что с аэродрома этой базы взлетали самолеты, которые,ранее нанесли удар с применением химического оружия по провинции Идлиб, что привело к многочисленным жертвам, сообщает Интерфакс.

Постпред добавила, что смена режима - не единственный приоритет. "Есть несколько приоритетов. Смещение Асада не является единственным", - пояснила она. К другим она отнесла разгром ИГИЛ, устранение влияния Ирана в Сирии и политическое урегулирование.

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