Фото: пьяный водитель врезался в стену школы

ДТП произошло в 6.05 на улице Тарту. По словам пресс-секретаря Идаской префектуры полиции, водитель сам обратился к стражам правопорядка, сообщает Virumaa Teataja.

Полиция установила, что 28-летний мужчина, управлявший автомобилем, был в момент аварии пьян. Пассажирка автомобиля, 25-летняя женщина, была доставлена в больницу на обследование.

Обстоятельства случившегося выясняются.