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Фото: пьяный водитель врезался в стену школы

Rus.Postimees.ee
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Сегодня утром в Раквере произошло ДТП, в котором нетрезвый водитель врезался в здание местной школы.

ДТП произошло в 6.05 на улице Тарту. По словам пресс-секретаря Идаской префектуры полиции, водитель сам обратился к стражам правопорядка, сообщает Virumaa Teataja.

Полиция установила, что 28-летний мужчина, управлявший автомобилем, был в момент аварии пьян. Пассажирка автомобиля, 25-летняя женщина, была доставлена в больницу на обследование.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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