Фото: пьяный водитель врезался в стену школы
9 апреля 2017 г., 12:14
Сегодня утром в Раквере произошло ДТП, в котором нетрезвый водитель врезался в здание местной школы.
ДТП произошло в 6.05 на улице Тарту. По словам пресс-секретаря Идаской префектуры полиции, водитель сам обратился к стражам правопорядка, сообщает Virumaa Teataja.
Полиция установила, что 28-летний мужчина, управлявший автомобилем, был в момент аварии пьян. Пассажирка автомобиля, 25-летняя женщина, была доставлена в больницу на обследование.
Обстоятельства случившегося выясняются.