Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

В египетском городе Танта прогремели два взрыва: погиб минимум 21 человек

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: KHALED DESOUKI/AFP/Scanpix

Два взрыва прогремели в египетском городе Танта к северу от Каира. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По данным журналистов, первый взрыв произошел внутри коптского храма Мар-Гиргис. Сначала сообщалось о том, что взрывное устройство привел в действие смертник, позднее поступила информация, что под скамейкой оставили сумку со взрывчаткой, сообщает ТАСС.

Телеканал eXtranews сообщил, что жертвой ЧП стал 21 человек. При этом власти провинции Гарбия, административным центром которого является Танта, ранее заявили, что "известно о 15 погибших и свыше 40 пострадавших". Весь примыкающий к церкви район оцеплен полицией.

По информации телеканала, второй взрыв произошел возле тренировочного центра МВД. Однако информация о жертвах в результате второго ЧП пока не поступала.

9 апреля христиане отмечают Вербное воскресенье, и на службу в церквях собирается много народа.

Наверх