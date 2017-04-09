В египетском городе Танта прогремели два взрыва: погиб минимум 21 человек

По данным журналистов, первый взрыв произошел внутри коптского храма Мар-Гиргис. Сначала сообщалось о том, что взрывное устройство привел в действие смертник, позднее поступила информация, что под скамейкой оставили сумку со взрывчаткой, сообщает ТАСС.

Телеканал eXtranews сообщил, что жертвой ЧП стал 21 человек. При этом власти провинции Гарбия, административным центром которого является Танта, ранее заявили, что "известно о 15 погибших и свыше 40 пострадавших". Весь примыкающий к церкви район оцеплен полицией.

По информации телеканала, второй взрыв произошел возле тренировочного центра МВД. Однако информация о жертвах в результате второго ЧП пока не поступала.

9 апреля христиане отмечают Вербное воскресенье, и на службу в церквях собирается много народа.