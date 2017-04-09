Взрыв газа в жилом доме в Таганроге: число погибших возросло до двух

"Спасатели под завалами обнаружили тело второго погибшего. Его личность пока не установлена", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили агентству в пресс-службе министерства здравоохранения Ростовской области, в больнице Таганрога находятся также двое пострадавших, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

"Два человека госпитализированы в стационары. Проводятся все необходимые диагностические мероприятия, оказывается медицинская помощь, - сказал собеседник "Интерфакса". - Также медицинская помощь оказывается при необходимости жильцам дома на месте происшествия".

В воскресенье утром в пятиэтажном жилом доме в Таганроге, по предварительным данным, произошел хлопок бытового газа в одной из квартир. Частично разрушены четыре квартиры на пятом этаже, из многоквартирного дома эвакуированы жильцы. 64 жильца дома временно размещены в здании детского сада.