Россия объяснила загадочные контейнеры на авиабазе в Сирии

В российских СМИ заявили, что емкости, которые ранее блогеры приняли за бочки для хранения химического оружия, это бомбовые контейнеры, сообщает портал Сегодня.

Напомним, блогеры из команды Conflict Intelligence Team проанализировали фотографии, сделанные российскими корреспондентами на уничтоженной американскими ракетами военно-воздушной базе в Сирии, обнаружив на них, предположительно, контейнеры с химическим оружием.