Очень странный случай: на глазах велосипедистов ожил мертвец

Велосипедисты оперативно вызвали полицию и бригаду скорой помощи. Однако пока спасатели ехали , мужчина ожил и вылез из петли, сообщает Rus.TVNET.

«На оклики мужчина не реагировал и на вид казалось, что он мертв. Решили самостоятельно не действовать, а позвонили в спасательную службу», - рассказал Виталий.

За время ожидания спасателей мужчина очнулся, неадекватным взглядом осмотрелся по сторонам, и снял петлю с шеи.

На место ЧП приехали Скорая медицинская помощь, Государственная полиция и Пожарно-спасательная служба.

Врачи констатировали алкогольное опьянение и нашли при «повесившимся» упаковку транквилизаторов.