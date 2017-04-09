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Борьба с гендерным неравенством в зарплатах выйдет в Эстонии на новый уровень

BNS
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ФОТО: Toomas Huik

Уполномоченный по равным правам, представители Центрального союза профсоюзов и еще трех общественных организаций в понедельник в Таллинне подпишут план противодействия гендерному неравенству в зарплатах.

Об этом BNS сообщил представитель профсоюза, отметив, что план действий подпишут уполномоченный по вопросам равного обращения и гендерного равноправия, представители Центра по правам человека, Информационного центра по исследованию проблем женщин, Ассоциации предпринимательниц Эстонии и Центрального союза профсоюзов Эстонии.

План противодействия гендерному неравенству в зарплатах призван обратить внимание на разницу в зарплатах мужчин и женщин.

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