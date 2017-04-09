Борьба с гендерным неравенством в зарплатах выйдет в Эстонии на новый уровень

Об этом BNS сообщил представитель профсоюза, отметив, что план действий подпишут уполномоченный по вопросам равного обращения и гендерного равноправия, представители Центра по правам человека, Информационного центра по исследованию проблем женщин, Ассоциации предпринимательниц Эстонии и Центрального союза профсоюзов Эстонии.

План противодействия гендерному неравенству в зарплатах призван обратить внимание на разницу в зарплатах мужчин и женщин.