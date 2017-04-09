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Шведская полиция о теракте: подозреваемого должны были депортировать

Все жертвы опознаны

Rus.Postimees.ee
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Задержание предполагаемого террориста. | ФОТО: Scanpix

Шведская полиция провела пресс-конференцию, на которой сообщила новые подробности, касающиеся стокгольмского теракта.

По словам полиции, следствие продвигается быстро и успешно, пишет Yle.

Собранные доказательства все больше свидетельствуют о том, что ранее задержанный гражданин Узбекистан виновен в совершении преступления.

Мужчина прибыл в Швецию в 2014 году и подал прошение о предоставлении вида на жительство. Два года спустя полиция приняла решение депортировать его из страны. Заявление на предоставление визы было отклонено.

Все четверо погибших при наезде грузовика опознаны. Помимо двух шведов среди них бельгиец и британец.

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