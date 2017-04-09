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Латвийских школьников будут учить, как защититься в случае ядерной атаки

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Reuters/Scanpix

Разработанный Министерством обороны Латвии проект программы военной подготовки в школах предусматривает, что школьники будут изучать принципы действия оружия массового поражения и средства защиты от него.

Школьников планируется ознакомить с принципами действия ядерного, радиоактивного, биологического и химического оружия, а также с мерами индивидуальной и коллективной защиты в случае их применения, сообщает портал Rus.TVNET.

В рамках программы военной подготовки школьники будут изучать виды мин и взрывчатых веществ, обучаться тому, как действовать, оказавшись на минном поле. Также учащимся необходимо будет усвоить требования безопасности при обращении с оружием и взрывоопасными предметами.

Планируется также обучать молодежь ориентированию на местности, стрельбе из пневматического, малокалиберного и автоматического оружия.

Как сообщалось, рабочая группа Министерства обороны и Министерства образования и науки предлагает ввести уроки военной подготовки в школах как один из обязательных предметов по выбору.

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