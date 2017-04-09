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Асад прокомментировал ракетный удар США по аэродрому

Rus.Postimees.ee
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Башар Асад. | ФОТО: Reuters/Scanpix

Сирийский президент Башар Асад прокомментировал ракетный удар США по аэродрому, с которого, по данным Пентагона, вылетел самолет с химическими боеприпасами, которые использовались при ударе в провинции Идлиб. Асад заявил, что США пытались поддержать моральный дух бандформирований, пишет Newsru.

Комментарии Асада опубликованы в отчете о его разговоре с президентом Ирана Хасаном Рухани на сайте государственного информагентства SANA.

Асад "подчеркнул, что Соединенные Штаты не смогли достичь своей цели путем данной агрессии, которая была попыткой поднять моральный дух бандформирований, поддерживаемых Вашингтоном, особенно после успехов сирийской армии", сообщает агентство. Президент подтвердил, что народ и армия полны решимости покончить с терроризмом на каждой пяди сирийской земли.

Асад вновь добавил, что действующие в Сирии террористические организации в стране действуют при поддержке "некоторых западных и региональных государств".

Рухани во время разговора отметил, что США грубо нарушили сирийский суверенитет и принципы международной законности, подтвердив, что Тегеран выступает на стороне Дамаска в его борьбе с терроризмом.

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