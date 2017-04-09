Министр обороны Великобритании обвинил Москву в гибели мирных жителей в Сирии

"Если Россия не желает нести ответственности за будущие атаки, Владимир Путин должен выполнить свои обязательства, окончательно уничтожить арсенал химических вооружений Асада и в полном объеме подключиться к миротворческим усилиям ООН", - подчеркнул британский министр, указав, что Москва должна быть участницей мирного урегулирования, которое прекратит "ненужные страдания" гражданского населения Сирии, сообщает DW.com.

Майкл Фэллон выразил мнение, что Асад не может оставаться президентом Сирии. "Тот, кто применяет бочковые бомбы и химикаты для убийства собственного народа не может быть будущим лидером Сирии", - пояснил он он.

Глава британского Минобороны вновь выступил в поддержку американского ракетного удара по сирийскому военному аэродрому, с территории которого была предпринята предполагаемая химическая атака. "Направив "Томагавки" на аэродром, самолеты и оборудование, предположительно задействованные в газовой атаке, президент США Трамп послал мощный сигнал сирийскому режиму, который заставит его дважды задуматься, прежде чем вновь применять химическое оружие", - пояснил Фэллон.