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В Латвии на военных учениях пострадали три американских солдата

Rus.Postimees.ee
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Американские военные в Тапа. Иллюстративное фото. | ФОТО: Marianne Loorents

Сегодня с учений, которые проходят на Адажском полигоне, в больницу доставлены три американских солдата, сообщил агентству ЛЕТА представитель Министерства обороны Каспар Галкин.

Военнослужащие надышались испарениями, которые возникли в процессе учений. Солдаты были доставлены в больницу «Гайльэзерс». После обследования двое из них отпущены обратно на базу, а один оставлен в больнице для дополнительного осмотра, пишет Rus.Tvnet.

Подразделения армии США в порядке ротации находятся в Латвии с 2014 года.

В этом году в Латвии предусмотрено несколько международных военных учений, в том числе «Saber Strike». Летом в целях укрепления безопасности в Балтийском регионе в Латвии в полном объеме будет размещен международный батальон НАТО под руководством Канады.

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