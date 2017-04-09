СК России: машинисты столкнувшейся с поездом электрички пытались обмануть следствие

Новую версию ЧП на Белорусском направлении МЖД озвучила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, сообщает Newsru.com.

"По результатам первоначальных следственных действий, в том числе после допросов машинистов, версия о том, что экстренное торможение локомотивной бригадой электропоезда применено в целях предотвращения наезда на пешехода, не подтверждается, и было обусловлено отказом его тормозной системы", - заявила она.

В целях проверки данной версии следствие уже изъяло документы о техническом обслуживании состава.