Очевидец снял, что делают рабочие с машиной, если она мешает ремонту дороги

О том, что во дворе жилого дома предстоит ремонт, жильцов заранее извещают объявлениями на подъездах. Позже на территории появляются дорожные знаки, информирующие водителей, пишет Rus.Tvnet.

Но, видимо, не все умеют читать. И тогда строители вынуждены сами решать автомобильную проблему, ведь они работают по плану.

На днях пользователь соцсети опубликовал видео, заснятое из окна квартиры. На нем видно, как дорожники передвигают машину.

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