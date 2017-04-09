Очевидец снял, что делают рабочие с машиной, если она мешает ремонту дороги
9 апреля 2017 г., 16:49
Во многих рижских дворах кипит работа - строители меняют асфальтовое покрытие. И если пешеходы преодолевают полосу препятствий на пути к родному подъезду, стараясь не испортить обувь, то рабочие решают более сложную задачу - им часто мешают машины, оставленные жильцами.
О том, что во дворе жилого дома предстоит ремонт, жильцов заранее извещают объявлениями на подъездах. Позже на территории появляются дорожные знаки, информирующие водителей, пишет Rus.Tvnet.
Но, видимо, не все умеют читать. И тогда строители вынуждены сами решать автомобильную проблему, ведь они работают по плану.
На днях пользователь соцсети опубликовал видео, заснятое из окна квартиры. На нем видно, как дорожники передвигают машину.
Видео смотрите ЗДЕСЬ!