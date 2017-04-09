Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Картина дня: вспышка острой инфекции в школе, террор в Египте и план Путина

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: STRINGER/AFP/Scanpix

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями воскресенья.

Вспышка острой инфекции в школе

В Лихулаской гимназии во время общего собрания Союза ученических представительств десятки учеников заболели сальмонеллезом. 40 ученикам стало плохо, у них наблюдалась рвота. Четверо были доставлены в больницу. Читать далее...

Террор в Египте

В Египте в Александрии произошел взрыв около здания кафедрального собора. Это второй город, где в воскресенье произошли взрывы около храмов: утром в Танте смертник взорвался у входа в местную церковь. Читать далее...

План Путина помешал Эстонии купить вагоны?

Президент России Владимир Путин поручил до 2019 года приобрести 30 000 вагонов-платформ для их возможного использования при переброске войск в случае угрозы безопасности государства. Читать далее...

В Нарве при пожаре погиб человек

Сегодня рано утром произошел пожар в многоквартирном доме на улице Даумани в Нарве. В ходе спасательных работ был обнаружен труп мужчины. Читать далее...

В Германии автомобиль влетел в ратушу

В воскресенье утром в ратушу небольшого немецкого города Ферден (федеральная земля Нижняя Саксония) недалеко от Бремена влетела машина. Читать далее...

Тиллерсон едет в Москву с ультиматумом

В ходе предстоящего на будущей неделе визита в Москву госсекретарь США Рекс Тиллерсон может выдвинуть обвинения России в соучастии и сокрытии военных преступлений, совершаемых режимом Башара Асада. Читать далее...

Наверх