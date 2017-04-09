Глава МИД Эстонии выразил соболезнования в связи со взрывами в Египте

«Я выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших, а также всему народу Египта. Пострадавшим я желаю скорейшего выздоровления», - передала BNS пресс-служба МИД словам Миксера.

«Мы сурово осуждаем эти жестокие акты насилия, - заявил Миксер. - Подобным бесчеловечным атакам не должно быть места в нашем мире и международная общественность должна непреклонно продолжать борьбу с терроризмом, чтобы подобные атаки не повторялись».

По первоначальным данным, в результате теракта против коптской церкви в дельте Нила погибли 25 человек и ранения получили 59, а в Александрии погибли по меньшей мере 11 и ранения получили 33 человека.