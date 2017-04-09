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Глава МИД Эстонии выразил соболезнования в связи со взрывами в Египте

BNS
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ФОТО: STRINGER/AFP/Scanpix

Министр иностранных дел Свен Миксер выразил своему египетскому коллеге Самеху Шукри соболезнования в связи с атаками террористов - взрывом в церкви в египетском городе Танта, взрывом у церкви в Александрии, а также взрывом в районе тренировочного центра полиции, а также осудил акты насилия.

«Я выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших, а также всему народу Египта. Пострадавшим я желаю скорейшего выздоровления», - передала BNS пресс-служба МИД словам Миксера.

«Мы сурово осуждаем эти жестокие акты насилия, - заявил Миксер. - Подобным бесчеловечным атакам не должно быть места в нашем мире и международная общественность должна непреклонно продолжать борьбу с терроризмом, чтобы подобные атаки не повторялись».

По первоначальным данным, в результате теракта против коптской церкви в дельте Нила погибли 25 человек и ранения получили 59, а в Александрии погибли по меньшей мере 11 и ранения получили 33 человека.

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