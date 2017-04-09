Россия и Иран угрожают США

После удара ракет США по военному аэродрому в Сирии, отношения поддерживающих сирийскую власть и западными сторонниками стали более напряженными.

Сегодня поддерживающие президента Сирии Башара Асада сторонники сделали совместное заявление, что при пересечении красной линии они ответят силой.

В ночь на 7 апреля по приказу президента Дональда Трампа два эсминца США запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Именно оттуда, как утверждает Пентагон, вылетел самолет, сбросивший химические боеприпасы в Идлибе.