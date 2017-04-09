В зубной пасте обнаружен опасный компонент

В зубной пасте и во многих жевательных резинках, кстати, содержится диоксид титана (пищевой краситель E171). А он небезопасен, говорят сотрудники Университета Тулузы и Люксембургского института науки и технологий, пишет "Ортодокс".

Они провели эксперимент: ученые в течение 100 суток добавляли диоксид титана в воду, которую давали крысам. В итоге у 40% грызунов в пищеварительном тракте появились новообразования, которые повышают риск развития полноценного рака, а иммунитет животных ослабился.

Для проверки производимого эффекта на человека во Франции собираются организовать масштабное клиническое исследование.

Ранее эксперты уже предупреждали в отношении красок, солнцезащитных кремов, сладостей (конфеты, шоколад, печенье и жевательная резинка), содержащих диоксид титана. Также, согласно предыдущим исследованиям, опасно не только употребление в пищу диоксида титана, но и его вдыхание (возможно развитие рака).