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Видео: мужчина залил машину жены бетоном за смену фамилии

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Rus.Postimees.ee
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ФОТО: скриншот

В российском Санкт-Петербурге муж, разозлившись на супругу за то, что она захотела поменять фамилию, следуя призыву рекламной акции одного из универмагов, залил ее машину бетоном.

Сообщение об этом, как и фото поврежденной машины, появились в социальной сети "ВКонтакте".

"Муж залил машину жены бетоном. Сказал, что та решила поменять фамилию из-за рекламной акции универсама: "Смени фамилию на Верный/Верная, получи 50000 рублей". Пригнал машину к этому универсаму и влил в нее бетон. Говорит, что машина была подарком. Теперь, видимо, уже нет. Машина в таком состоянии все еще и стоит на проспекте Культуры", – говорится в сообщении очевидцев в соцсети.

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