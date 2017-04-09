Видео: мужчина залил машину жены бетоном за смену фамилии

Видео: мужчина залил машину жены бетоном за смену фамилии1
9 апреля 2017 г., 18:25
В российском Санкт-Петербурге муж, разозлившись на супругу за то, что она захотела поменять фамилию, следуя призыву рекламной акции одного из универмагов, залил ее машину бетоном.
Сообщение об этом, как и фото поврежденной машины, появились в социальной сети "ВКонтакте".
"Муж залил машину жены бетоном. Сказал, что та решила поменять фамилию из-за рекламной акции универсама: "Смени фамилию на Верный/Верная, получи 50000 рублей". Пригнал машину к этому универсаму и влил в нее бетон. Говорит, что машина была подарком. Теперь, видимо, уже нет. Машина в таком состоянии все еще и стоит на проспекте Культуры", – говорится в сообщении очевидцев в соцсети.