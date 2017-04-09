Неожиданные причины, из-за которых могут не пустить в самолет

Очевидно, что на самолет не пускают пассажиров, которые сильно пьяны или ведут себя агрессивно, пишет Postimees со ссылкой на Insider. Но не пустить пассажира в самолет могут и по более незначительным причинам.

Вы плохо пахнете. Почти у всех авиакомпаний США в клиентских договорах указывается, что у команды самолета есть право не допустить пассажира на борт, если от него плохо пахнет. Поэтому перед посадкой в самолет стоит как минимум использовать дезодорант.

Если вы босиком. В основном это в целях безопасности, но, конечно, здесь роль играет и гигиена, а также удобство других пассажиров.

Провокационная одежда. В самолете нельзя находиться в слишком провокационной одежде. Хотя именно команда решает, какая одежда слишком провокационная, людей могут не пустить на борт, например, из-за слишком глубокого декольте, коротких шорт или футболки с непристойными надписями.

Вы слишком большие. Все пассажиры должны вмещаться в свои сидения и пристегиваться ремнями безопасности. Если ремень безопасности не получается пристегнуть, команда не может разрешить вам лететь.

Вы очень назойливы. Для этого необязательно вести себя агрессивно, достаточно просто нарушать покой других пассажиров.

Вы в наручниках. Иногда полиции необходимо транспортировать преступники, но авиакомпании имеют право отказать такому пассажиру в проходе на борт.