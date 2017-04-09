На Таллиннском ТВ похвалили уровень жизни в Крыму

Очередной темой передачи «Монитор» на Таллиннском ТВ стала жизни в Крыму.

Гость передачи Юрий Кивит сказал, что его жена недавно посещала Крым. «Люди счастливы, все довольны», - прокомментировал Кивит ситуацию на полуострове.

Кивит продолжил, что люди в Крыму помнят, что происходило 23 года назад и видят, что происходит сейчас на Украине: «Они действительно счастливы и мы должны быть счастливы, что они счастливы».

«Там нет войны, это самое важное», - сказала Нигровская. «Они видят, что происходит в Донецкой области и они знают, что у них все хорошо. На самом деле Россия заботится о них. Строится мост. Деньги есть, электричество есть, вода есть — всё есть».

Как Кивит, так и Нигровская считают, что кто-нибудь из эстонских политиков мог бы посетить Крым с визитом, чтобы увидеть своими глазами, что там происходит на самом деле.