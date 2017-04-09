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Половина врачей региональной больницы находятся на грани

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

Работающие в отделении экстренной медицины люди часто находятся на грани перегорания и проведенное Северо-Эстонской региональной больницей (PERH) исследование показывает, что таких врачей 50 процентов, пишет ERR.

Проводящий опрос психолог Марко Неэме объясняет, что хотя цифры кажутся большими, например, в США этот показатель составляет вовсе 65 процентов. Опрос был анонимным и были предложены несколько симптомов так называемого перегорания. Наэме объяснил «Актуальной камере», что все симптомы можно поделить на три категории: эмоциональное истощение, снижение сопереживания (то есть медицинский персонал видит пациентов не как людей, а как объекты, цифры и диагнозы) и снижение работоспособности.

Региональная больница проанализирует полученные ответы, чтобы найти способы помочь своему персоналу. По словам Неэме, лучше всего помогает баланс между работой, семейной жизнью и свободным временем.

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