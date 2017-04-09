Половина врачей региональной больницы находятся на грани

Проводящий опрос психолог Марко Неэме объясняет, что хотя цифры кажутся большими, например, в США этот показатель составляет вовсе 65 процентов. Опрос был анонимным и были предложены несколько симптомов так называемого перегорания. Наэме объяснил «Актуальной камере», что все симптомы можно поделить на три категории: эмоциональное истощение, снижение сопереживания (то есть медицинский персонал видит пациентов не как людей, а как объекты, цифры и диагнозы) и снижение работоспособности.

Региональная больница проанализирует полученные ответы, чтобы найти способы помочь своему персоналу. По словам Неэме, лучше всего помогает баланс между работой, семейной жизнью и свободным временем.