Действующие в Таллинне роддома закроются

«Наш проект предусматривает два родильных дома: один останется в Таллиннской больнице (возводимой в Ласнамяэ – ред.), а вторая перейдет под Северо-Эстонскую региональную больницу», - сказала вице-мэр Таллинна Мерике Мартинсон. Сейчас в столице есть два роддома, один из которых находится в центре города – часть Ида-Таллиннской центральной больницы, а второй в Пельгулинне, принадлежащий Ляэне-Таллиннской центральной больнице.

По плану, две новые больницы должны быть готовы принимать примерно 8000 родов в год: половину - в Ласнамяэ , половину – в Мустамяэ.

«Один роддом для такого большого региона – это неправильно уже по эпидемиологическим нормам», – уверена Мартинсон. Сейчас в столице за год рождаются примерно 7500 малышей: «Мы видим тенденцию к росту населения и может же получиться так, что в семье родится не один, а три или четыре ребенка».

По словам вице-мэра еще в 2008 году была утверждена детальная планировка, которая предусматривала возведение родильного дома в связке с Таллиннской детской больницей в Мустамяэ. Новая больница запланирована со стороны отделения для новорожденных, в виде L-образного здания: «Сейчас пересмотрели детальную планировку из-за парковки и парковочного дома, но часть больницы осталась такой, какой она была придумана еще в 2008 году».

Мартинсон подчеркнула, что возведение новых роддомов – это часть проекта Таллиннской больницы, а потому все это не произойдет сразу: «Это в лучшем случае будет в 2024 году, не раньше». По словам вице-мэра, Таллиннская больница – это совершенно новая инфраструктура, и прежде чем новое медицинское учреждение появится, Ляэне- и Ида-Таллиннские больницы объединятся.

Крайне необходимый новый центр

По словам руководителя Таллиннского департамента социальных дел и здравоохранения Вахура Кельдримаа, город планирует создать на территории детской больницы перинатальный центр, который объединит в себе отделение дородовых обследований беременных, родительное отделение и отделение неонаталогии со сложными историями родов, а также лечения и ухода за преждевременно родившимися детьми.

Прежде всего, Перинатальный центр будет обслуживать таллиннских рожениц, в то же время, являясь региональным центром для рожениц со всего севера Эстонии – в первую голову тех, у кого есть патологии беременности.

По словам вице-мэра, сейчас в Таллиннской детской больнице перинатального центра нет, есть только детская клиника с обслуживанием детей: «В Ида-Таллиннской больнице говорят, что они являются перинатальным центром, но у них нет одной части – многопрофильной детской больницы». Она добавила, что если конкретных детских специалистов нет, то нельзя говорить, что речь идет о современном перинатальном центре. А если в Мустамяэ будет построена новая больница с перинатальным центром, то не нужно будет возить новорожденного из одной больницы в другую.

Отдельные больницы должны остаться

Министерство социальных дел считает разумным наличие двух родильных домов в Таллинне. «Объединение Ида-Таллиннской и Ляэне-Таллиннской больниц в Таллиннскую больницу, и их переезд по одному адресу, заставляет пересмотреть и помощь, которую оказывают на севере Эстонии», - сказал пресс-секретарь министерства Иван Лаврентьев.