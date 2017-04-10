Действующие в Таллинне роддома закроются

Многие годы работавшие в Таллинне роддома должны через некоторое время сменить свои адреса, получив совершенно новые помещения.
«Наш проект предусматривает два родильных дома: один останется в Таллиннской больнице (возводимой в Ласнамяэ – ред.), а вторая перейдет под Северо-Эстонскую региональную больницу», - сказала вице-мэр Таллинна Мерике Мартинсон. Сейчас в столице есть два роддома, один из которых находится в центре города – часть Ида-Таллиннской центральной больницы, а второй в Пельгулинне, принадлежащий Ляэне-Таллиннской центральной больнице.
По плану, две новые больницы должны быть готовы принимать примерно 8000 родов в год: половину - в Ласнамяэ , половину – в Мустамяэ.
«Один роддом для такого большого региона – это неправильно уже по эпидемиологическим нормам», – уверена Мартинсон. Сейчас в столице за год рождаются примерно 7500 малышей: «Мы видим тенденцию к росту населения и может же получиться так, что в семье родится не один, а три или четыре ребенка».
По словам вице-мэра еще в 2008 году была утверждена детальная планировка, которая предусматривала возведение родильного дома в связке с Таллиннской детской больницей в Мустамяэ. Новая больница запланирована со стороны отделения для новорожденных, в виде L-образного здания: «Сейчас пересмотрели детальную планировку из-за парковки и парковочного дома, но часть больницы осталась такой, какой она была придумана еще в 2008 году».
Мартинсон подчеркнула, что возведение новых роддомов – это часть проекта Таллиннской больницы, а потому все это не произойдет сразу: «Это в лучшем случае будет в 2024 году, не раньше». По словам вице-мэра, Таллиннская больница – это совершенно новая инфраструктура, и прежде чем новое медицинское учреждение появится, Ляэне- и Ида-Таллиннские больницы объединятся.
Крайне необходимый новый центр
По словам руководителя Таллиннского департамента социальных дел и здравоохранения Вахура Кельдримаа, город планирует создать на территории детской больницы перинатальный центр, который объединит в себе отделение дородовых обследований беременных, родительное отделение и отделение неонаталогии со сложными историями родов, а также лечения и ухода за преждевременно родившимися детьми.
Прежде всего, Перинатальный центр будет обслуживать таллиннских рожениц, в то же время, являясь региональным центром для рожениц со всего севера Эстонии – в первую голову тех, у кого есть патологии беременности.
По словам вице-мэра, сейчас в Таллиннской детской больнице перинатального центра нет, есть только детская клиника с обслуживанием детей: «В Ида-Таллиннской больнице говорят, что они являются перинатальным центром, но у них нет одной части – многопрофильной детской больницы». Она добавила, что если конкретных детских специалистов нет, то нельзя говорить, что речь идет о современном перинатальном центре. А если в Мустамяэ будет построена новая больница с перинатальным центром, то не нужно будет возить новорожденного из одной больницы в другую.
Отдельные больницы должны остаться
Министерство социальных дел считает разумным наличие двух родильных домов в Таллинне. «Объединение Ида-Таллиннской и Ляэне-Таллиннской больниц в Таллиннскую больницу, и их переезд по одному адресу, заставляет пересмотреть и помощь, которую оказывают на севере Эстонии», - сказал пресс-секретарь министерства Иван Лаврентьев.
Министерство подчеркивает, что речь идет не о создании новой больницы в Таллинне, а о сохранении двух мест в столице, где оказывается родовспоможение. «Сейчас все находится в самой начальной фазе, поэтому нам больше нечего пока комментировать», - сказал Лаврентьев. И руководитель Таллиннского департамента здравоохранения Вахур Кельдримаа говорит, что сейчас еще нет точного графика возведения перинатального центра. В ближайшее время будет объявлен конкурс на господряд о составлении второго этапа функционального плана развития Таллиннской больницы. После этого будет решена очередность строительства новых сооружений.
И только после того, как Таллиннская больница и перинатальный центр будут готовы, два нынешних роддома переведут в пока еще только строящееся медицинское учреждение.
Логичный шаг
По словам руководителя женской клиники Ляэне-Таллиннской центральной больницы доктора Пирет Веэрус, расположение женской клиники-роддома в пределах Таллиннской детской больницы и Северо-Эстонской региональной больницы – логично: «Во время обсуждения темы нового роддома пришли к выводу, что при строительстве новой женской клиники-роддома не должна возникнуть ситуация, что в столице появится целых три роддом - весь объем одной из больниц должен перейти в новый родильный дом. Однако пока в этом плане ничего конкретного не решено».
Рождения в Ляэне-Таллиннской центральной больнице
- 2013 - 3389 детей
- 2014 - 3489 детей
- 2015 - 3637 детей
- 2016 - 3332 детей
В женской клинике Ляэне-Таллиннской центральной больницы, или в Пельгулиннаском роддоме, каждый год рождаются около 3500 детей. «В связи с увеличением населения Таллинна и Харьюмаа, особенно молодых людей, нет повода думать о том, что количество родов в Таллинне будет сокращаться», - сказала Веэрус.
Руководитель женской клиники Ида-Таллиннской центральной больницы доктор Леэ Таммемяэ сказала, что новость о строительстве нового роддома еще несколько свежая, что пока рано раздавать точные комментарии: «Роддом центральной больницы продолжает свою работу в прежнем ритме».
Рождения в Ида-Таллиннской центральной больнице
- 2013 - 3727 детей
- 2014 - 3869 детей
- 2015 - 3977 детей
- 2016 - 4382 детей
Что представляет из себя новый
медицинский корпус в Мустамяэ
8 марта этого года Таллиннская горуправа приняла детальную планировку участка на Реэтке-теэ, 34 / Тервисе, 28, где советуется создать новые возможности для расширения больничного комплекса Таллиннской детской больницы. Цель составления детальной планировки – выдача разрешения на строительство для расширения имеющегося семиэтажного здания, возведения шестиэтажного наземного и одногэтажного под землей больничного здания (корпус-D),а также строительства парковочного дома до шести этажей на земле и одного этажа под землей.
На крыше парковочного дома предусмотрена вертолетная площадка, а обслуживать парковочный дом будет как посетителей Таллиннской детской больницы, так и посетителей Северо-Эстонской региональной больницы. Для зданий запланирован подземный туннель, по которому можно будет попадать из Детской больницы в Северо-Эстонскую региональную больницу. Парковочный дом запланирован на 681 парковочное место.
Источник: Raepress