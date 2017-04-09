Трамп обдумывает введение новых санкций против России

"Президент намерен обсудить этот вопрос, и процесс обсуждения уже идет", - заявила она в эфире телеканала CNN в воскресенье.

Хейли также заявила, что США располагают доказательствами того, что именно сирийская военная авиация Сирии применила химическое оружие, и с ними ознакомлен президент. Однако, отметила дипломат, доказательства основаны на "секретных материалах" и в настоящее время разглашению не подлежат, пишет "Интерфакс".

О том, что в ходе предстоящего на будущей неделе визита в Москву госсекретарь США Рекс Тиллерсон может выдвинуть обвинения России в соучастии и сокрытии военных преступлений, совершаемых режимом Башара Асада, рассказала ранее газета New York Post, не сообщая об источниках информации.

Британская Sunday Times пишет в воскресенье, что Тиллерсон потребует от Москвы отказаться от поддержки "кровавой диктатуры" Асада. Она утверждает, что глава американского внешнеполитического ведомства предъявит в Москве доказательства того, что "Россия знает и пытается скрыть, что Асад на минувшей неделе применил зарин".

Также госсекретарь США обвинит Россию в нарушении соглашения от 2013 года о наблюдении за уничтожением сирийского химического оружия, заявив, что таким образом РФ не выполнила своих обязательств в этой области, пишет издание.

Ранее в воскресенье Никки Хейли заявила, что смена режима президента Сирии Асада остается одним из приоритетов американской администрации.

В ночь на пятницу американские военные нанесли удар крылатыми ракетами "Томагавк" по сирийскому аэродрому "Шайрат". С него якобы была проведена недавняя химическая атака в провинции Идлиб, обернувшаяся многочисленными жертвами среди местного населения. Это стало первой прямой атакой Соединенных Штатов против позиций сирийского правительства и самым радикальным военным решением президента США Трампа с момента его вступления в должность.

В Дамаске заверяют, что никогда не использовали химоружие на собственной территории.

Министерство обороны России после авиаудара США прекратило работу каналов "горячей линии" связи, которые действовали в рамках двустороннего меморандума о предотвращении авиаинцидентов в Сирии.