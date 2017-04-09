Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Эстонскую экономику могут спасти мигранты

2
Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Трудовые мигранты в России. Фото иллюстративное | ФОТО: Smirnov Vladimir/COVI

Желающих пустить корни в Эстонии с каждым годом становится все больше. Если в 2014 году ходатайства о предоставлении вида на жительства для работы подали более тысячи двухсот человек, то в 2016-м эта цифра выросла до 1800.

Население Эстонии стареет, трудящихся в поте лица на производствах или в офисах жителей становится все меньше, а значит и налоговые поступления сокращаются. В общем, отечественную экономику спасут мигранты, пишет Rus.Err со ссылкой на "Актуальную камеру".

Местные не заполняют свободные вакансии не потому, что их зарплата не устраивает, а поскольку специалистов зачастую просто не найти, говорит руководитель Центрального союза работодателей Тоомас Тамсар.

Наверх