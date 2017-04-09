Эстонскую экономику могут спасти мигранты

Эстонскую экономику могут спасти мигранты2
9 апреля 2017 г., 21:44
Желающих пустить корни в Эстонии с каждым годом становится все больше. Если в 2014 году ходатайства о предоставлении вида на жительства для работы подали более тысячи двухсот человек, то в 2016-м эта цифра выросла до 1800.
Население Эстонии стареет, трудящихся в поте лица на производствах или в офисах жителей становится все меньше, а значит и налоговые поступления сокращаются. В общем, отечественную экономику спасут мигранты, пишет Rus.Err со ссылкой на "Актуальную камеру".
Местные не заполняют свободные вакансии не потому, что их зарплата не устраивает, а поскольку специалистов зачастую просто не найти, говорит руководитель Центрального союза работодателей Тоомас Тамсар.