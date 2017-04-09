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Вот это зарплата! Миллионер из airBaltic переплюнул зарубежных коллег

Rus.Postimees.ee
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Мартин Гаусс. | ФОТО: Sander Ilvest

На прошлой неделе была обнародована зарплата главы airBaltic. Сказать, что цифры поразили простой народ — это ничего не сказать. Так все узнали, что в airBaltic работает миллионер — председатель правления Мартин Гаусс, зарплата которого за прошлый год составила 1,042 млн евро. Это на на 23,5% больше, чем в 2015 году. В тоже время его зарубежные коллеги получают в разы меньше, а обороты авиакомпаний — несравнительно больше.

Передача De facto на LTV рассказывает, что зарплата Гаусса в более, чем миллион евро, была намного больше, чем у его финского коллеги из авиакомпании Finnair (866 000 евро за год) и нидерландского KLM (855 000 евро за год), пишет Rus.Tvnet.

Передача напоминает, что Finnair и KLM — лидеры на рынке авиаперевозщиков. Finnair в прошлом году перевезла в 4 раза больше паcсажиров, чем airBaltic, а KLM — в 10 раз больше.

Гаусс отказывается комментировать размер своей зарплаты. Ответственный министр тоже не спешит говорить о денежном вопросе, поскольку размер премий и зарплат на предприятии определяет совет.

Передача напоминает, что государство может контролировать размер зарплат чиновников только в том случае, если он работает в предgриятии, полностью принадлежащем государству. Но, даже если 1% акций находится в частных руках, размер заработной платы совет компании назначает по своему усмотрению.

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