Маккейн увидел вину Белого дома в химатаках в Сирии
10 апреля 2017 г., 07:08
Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что члены администрации президента США Дональда Трампа «частично виновны» в том, что сирийский президент Башар Асад якобы применил химическое оружие в своей стране. Об этом он сказал в интервью CBS News.
«Вероятно, члены администрации частично виновны в этом», — сказал Маккейн, слова которого цитирует Газета.Ru.
В то же время сенатор поддержал решение Дональда Трампа нанести удар по Сирии. "То, что сделал президент, я считаю важным первым шагом, это разворот политики последних восьми лет", — заявил он.
Кроме того, сенатор полагает, что США не должны выбирать главный приоритет в Сирии из двух — борьба с террористами или политическое урегулирование, — а должны решать обе проблемы одновременно.