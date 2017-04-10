Маккейн увидел вину Белого дома в химатаках в Сирии

«Вероятно, члены администрации частично виновны в этом», — сказал Маккейн, слова которого цитирует Газета.Ru.

В то же время сенатор поддержал решение Дональда Трампа нанести удар по Сирии. "То, что сделал президент, я считаю важным первым шагом, это разворот политики последних восьми лет", — заявил он.

Кроме того, сенатор полагает, что США не должны выбирать главный приоритет в Сирии из двух — борьба с террористами или политическое урегулирование, — а должны решать обе проблемы одновременно.