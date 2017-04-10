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Маккейн увидел вину Белого дома в химатаках в Сирии

Rus.Postimees.ee
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Джон Маккейн. | ФОТО: ILMARS ZNOTINS/afp

Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что члены администрации президента США Дональда Трампа «частично виновны» в том, что сирийский президент Башар Асад якобы применил химическое оружие в своей стране. Об этом он сказал в интервью CBS News.

«Вероятно, члены администрации частично виновны в этом», — сказал Маккейн, слова которого цитирует Газета.Ru.

В то же время сенатор поддержал решение Дональда Трампа нанести удар по Сирии. "То, что сделал президент, я считаю важным первым шагом, это разворот политики последних восьми лет", — заявил он.

Кроме того, сенатор полагает, что США не должны выбирать главный приоритет в Сирии из двух — борьба с террористами или политическое урегулирование, — а должны решать обе проблемы одновременно.

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