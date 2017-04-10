Подростки, пытавшиеся скрыться от полиции на угнанной машине, попали в ДТП: пострадали трое

Инцидент произошел в пять часов утра на улице Пушкина. Автомобиль Volkswagen Passat, за рулем которого находился 16-летний молодой человек без прав, не отреагировал на распоряжение полицейского остановиться, сообщает Postimees.ee.

Полиция вынуждена была остановить автомобиль в принудительном порядке. В результате водитель потерял контроль над автомобилем и выехал с дороги в кювет.

Он, а также находившиеся в автомобиле 14-летний юноша и 14-летняя девушка получили легкие травмы. Никто из подростков не был пристегнут ремнем безопасности.