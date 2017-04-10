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Британец нашел в советском T-54 золотые слитки на 2,5 миллиона долларов

Rus.Postimees.ee
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Танк Т-54. | ФОТО: Alexander KHUDOTEPLY/AFP

Коллекционер из Великобритании Ник Мид нашел в советском танке Т-54 пять золотых слитков общей стоимостью два миллиона фунтов стерлингов (2,5 миллиона долларов). Публикация об этом появилась в воскресенье, 9 апреля, в газете The Sun.

55-летний Мид купил танк на интернет-аукционе eBay за 37 тысяч долларов. Слитки он нашел в топливном баке, когда изучал покупку вместе с механиком Тоддом Чемберленом, который и оценил находку. Коллекционер был так удивлен, что вызвал полицию, которая изъяла у него золото под расписку, сообщает портал Lenta.ru.

«Пусть я не получу золото назад, зато у меня останется мой прекрасный танк», — заявил британец.

Купленный им Т-54 принадлежал ВС Ирака и участвовал в Войне в Персидском заливе 1990-1991 годов. В то время он был захвачен войсками международной коалиции (Великобритания входила в нее) и доставлен в Соединенное Королевство.

По мнению Мида, иракские военные спрятали в отсек для топлива золото из хранилищ Кувейта.

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