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Обвиняемый в убийстве 14-летней нарвской школьницы предстанет перед судом

Rus.Postimees.ee
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Место, где нашли тело 14-летней Дарьи. | ФОТО: Liis Treimann

В понедельник, 10 апреля, в Вируском уездном суде начнется судебный процесс по делу об убийстве 14-летней нарвской школьницы Дарьи.

Заседания по уголовному делу будут закрытыми с целью защиты интересов погибшей, сообщают утренние новости ETV+.

Согласно обвинению, преступление было совершено 4 декабря 2015 года неподалеку от тропы здоровья в лесопарке на Ореховой горке.

Обвинение предъявлено двум 19-летним молодым людям, одного обвиняют в убийстве девочки, другого – в сокрытии преступления.

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