Обвиняемый в убийстве 14-летней нарвской школьницы предстанет перед судом

Заседания по уголовному делу будут закрытыми с целью защиты интересов погибшей, сообщают утренние новости ETV+.

Согласно обвинению, преступление было совершено 4 декабря 2015 года неподалеку от тропы здоровья в лесопарке на Ореховой горке.

Обвинение предъявлено двум 19-летним молодым людям, одного обвиняют в убийстве девочки, другого – в сокрытии преступления.