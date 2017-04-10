США выделят Нарве почти 200 000 евро

Государственный Департамент США выделил финансовую поддержку в размере 90 000 евро на проведение проектировочных и строительных работ. Первая половина этих средств была получена ещё в августе 2016 года и потрачена на строительный проект и подготовительные работы, сообщает Виру Проспект.

Вторая часть финансовой поддержки будет передана городу в апреле 2017 года, тогда и начнутся основные работы, осуществление которых контролирует департамент.

Дополнительно сумма примерно в 85 000 евро пойдёт на закупку оборудования и мебели для обновлённого Американского уголка, ещё 20 000 евро библиотека получит на проведение образовательных программ.