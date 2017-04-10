Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

США выделят Нарве почти 200 000 евро

1
Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Нарва. | ФОТО: Aldo Luud

Нарвская городская центральная библиотека и департамент развития и экономики Нарвской горуправы совместно с Государственным Департаментом США осуществляют проект «Обновление Американского уголка в Центральной библиотеке города Нарва». В общей сложности американская сторона выделила на него почти 200 тысяч евро.

Государственный Департамент США выделил финансовую поддержку в размере 90 000 евро на проведение проектировочных и строительных работ. Первая половина этих средств была получена ещё в августе 2016 года и потрачена на строительный проект и подготовительные работы, сообщает Виру Проспект.

Вторая часть финансовой поддержки будет передана городу в апреле 2017 года, тогда и начнутся основные работы, осуществление которых контролирует департамент.

Дополнительно сумма примерно в 85 000 евро пойдёт на закупку оборудования и мебели для обновлённого Американского уголка, ещё 20 000 евро библиотека получит на проведение образовательных программ.

Наверх