Главу крупной строительной фирмы обвиняют в пособничестве мошенничеству

Пертенс, который 20 лет проработал в фирме Lemminkäinen Eesti, летом прошлого года неожиданно покинул предприятие. В итоге он стал главой TREV-2 - одной из крупнейших фирм в Эстонии, занимающихся дорожным строительством, сообщает Postimees.ee.

Однако на этой неделе он вынужден будет предстать перед судом в Курессааре по уголовному делу, связанному с фирмой Lemminkäinen.

Прокуратура обвиняет Пертенс в том, что он помогал фирме осуществлять мошенничество. Согласно обвинению бизнесмен, будучи членом правления предприятия, специально представлял фальшивые документы, чтобы получить пособия от фонда Центр инвестирования в окружающую среду» (KIK).

Пертенса обвиняют в том, что он одобрил фиктивное ценовое предложение, акт о проделанных работах (которые на самом деле не осуществлялись), а также счет за их выполнение. Он также заключил для пособничества мошенничеству договор о принятии работ заказчиком.

Прокуратура считает, что своими действиями бизнесмен пытался убедить фонд, что предприятие Lemminkäinen демонтировало и утилизировало бетонное строение в Курессааре и получило за это от другой фирмы деньги.

Другая же фирма на основании фальшивых документов просила у KIK пособие, указывая, что фирма Пертенса осуществила работы и выставила за них счет в размере 89 000 евро.

Предприятие рассчитывало на пособие в размере 26 000 евро. Когда сотрудники KIK побывали на месте работ, то выяснили, что на самом деле демонтаж и утилизацию строения произвела не фирма Lemminkäinen, а фирма, ходатайствующая о пособии. В итоге фонд решил пособие не выплачивать.

Пертенс все обвинения отрицает. «Я знаю, что я не сделал ничего противозаконного и не пытался сделать. Это обвинение пытается приписать мне действия, которое я на самом деле не совершал», - отметил он.