Президент Египта объявил о введении в стране режима чрезвычайной ситуации

"Режим чрезвычайного положения вводится для защиты страны, и о сроках вступления режима будет объявлено после принятия соответствующих конституционных и правовых процедур. Я обращаюсь к вам не как к христианам или мусульманам, а как к египтянам, террористы пытаются подорвать наше единство, и мы должны быть бдительны, чтобы сохранить нашу родину", - сказал президент, сообщает Newsru.com.

ТАСС сообщает, что к вечеру воскресенья на улицах Каира были развернуты спецподразделения египетской армии, город патрулируют десятки единиц легкой бронетехники, армейские джипы. Аналогичные меры принимаются по всей республике, где под охрану берутся объекты инфраструктуры, церкви, мечети и госучреждения.

Ранее Абдель Фаттах ас-Сиси отдал приказ подразделениям армии "о немедленном развертывании и оказании помощи полиции в обеспечении безопасности жизненно важных объектов во всех провинциях республики". Под особый контроль был взят столичный международный аэропорт.

Корреспондент ТАСС отмечает, что явной паники в стране не наблюдается, однако на улицах непривычно мало людей.

Незадолго до объявления режима чрезвычайной ситуации египетский лидер созвал специальное заседание Совета по национальной обороне, в котором приняли участие спикер парламента, премьер-министр, министр обороны, главы МИД и МВД, а также шеф управления общей разведки и начальник штаба вооруженных сил.

Два крупнейших за последние годы теракта в Египте произошли в воскресенье днем с разницей в несколько часов. Сначала смертник привел в действие мощную взрывчатку в христианской церкви Святого Георгия в городе Танта (в 60 километрах к северу от Каира). Жертвами этой атаки, согласно официальным данным, стали 27 человек, около 80 получили ранения.