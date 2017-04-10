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Марианне Микко предлагает рассекретить зарплаты

Rus.Postimees.ee
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Марианне Микко. | ФОТО: Jaanus Lensment

«Разница в зарплатах у мужчин и женщин по-прежнему самая высокая в Евросоюзе – почти 27%. Эту разницу можно сократить только в том случае, если за равный труд будут платить равную зарплату», - сказала по случаю Дня равных зарплат депутат Рийгикогу от социал-демократов Марианне Микко.

«Нашим женщинам нужно отработать на три месяца больше, чтобы их зарплаты сравнялись с зарплатами мужчин. Гендерная разница в зарплатах препятствует экономической независимости женщин. Другими словами – речь идет о нарушении прав человека», - сказала Марианне Микко.

«Чтобы сократить разницу в зарплатах, нужно, чтобы как можно больше трудовых коллективов сделали зарплаты среди работников открытыми: сотрудники должны знать, платят ли мужчинам и женщинам за равный труд равную зарплату. Трудовая инспекция должна как можно скорее получить право на осуществление контроля за зарплатами», - подчеркнула Микко и добавила, что все выше перечисленное касается не только государственного сектора, но и частного.

«Можно сделать и по-другому. Например, как в Швеции, можно обнародовать уплаченный подоходный налог. Такие данные тоже очень красноречивы», - сказала Микко.

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