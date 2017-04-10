Галерея: в Йыгева от искры вспыхнул жилой дом

Галерея: в Йыгева от искры вспыхнул жилой домRus.Postimees.eeПОДЕЛИТЬСЯ В ФЕЙСБУКЕКОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ 10 апреля 2017 г., 09:26В ночь на воскресенье в Йыгева полыхал сарай. Позже от летящих искр загорелся жилой дом, пишет Postimees.В полночь загорелся сарай, летящие от него искры подожгли расположенный на расстоянии нескольких сотен метров жилой дом.К счастью, пожарные подоспели вовремя, и удалось избежать худшего.жилой дом йыгева пожарПОДЕЛИТЬСЯ В ФЕЙСБУКЕ ПОДЕЛИТЬСЯ В ТВИТТЕРЕ ОТПРАВИТЬ ПО Э-ПОЧТЕ