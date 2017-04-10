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Галерея: в Йыгева от искры вспыхнул жилой дом

Rus.Postimees.ee
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В ночь на воскресенье в Йыгева полыхал сарай. Позже от летящих искр загорелся жилой дом, пишет Postimees.

В полночь загорелся сарай, летящие от него искры подожгли расположенный на расстоянии нескольких сотен метров жилой дом.

К счастью, пожарные подоспели вовремя, и удалось избежать худшего.

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