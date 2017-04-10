Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

На линию Таллинн-Хельсинки вышел быстрый катамаран Viking Line FSTR

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Viking Line FSTR. | ФОТО: BLRT Grupp AS

10 апреля катамаран Viking Line FSTR вышел на линию Таллинн-Хельсинки после того, как на судоремонтной верфи BLRT Grupp в Таллинне его окраска была приведена в соответствие с фирменным дизайном финской судоходной компании.

За время пребывания на верфи борта катамарана перекрасили в корпоративные цвета Viking Line – белый и красный. Помимо этого, были проведены работы по ремонту трубопроводов и кормовой рампы, а также осуществлен ремонт стабилизатора качки, который влияет на остойчивость судна.

Катамаран длиной 91 метр и шириной 26 метров вмещает на борту около 850 пассажиров и 120 автомобилей. Катамаран будет обслуживать линию Таллинн-Хельсинки в период с 10 апреля по 22 октября.

Наверх