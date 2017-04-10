На линию Таллинн-Хельсинки вышел быстрый катамаран Viking Line FSTR
10 апреля 2017 г., 09:33
10 апреля катамаран Viking Line FSTR вышел на линию Таллинн-Хельсинки после того, как на судоремонтной верфи BLRT Grupp в Таллинне его окраска была приведена в соответствие с фирменным дизайном финской судоходной компании.
За время пребывания на верфи борта катамарана перекрасили в корпоративные цвета Viking Line – белый и красный. Помимо этого, были проведены работы по ремонту трубопроводов и кормовой рампы, а также осуществлен ремонт стабилизатора качки, который влияет на остойчивость судна.
Катамаран длиной 91 метр и шириной 26 метров вмещает на борту около 850 пассажиров и 120 автомобилей. Катамаран будет обслуживать линию Таллинн-Хельсинки в период с 10 апреля по 22 октября.