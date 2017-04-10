В Нарве продолжается серия поджогов мусорных контейнеров

Серия поджогов мусорных контейнеров продолжается в Нарве уже не один месяц. Три последних на данный момент возгорания происходили, согласно сводкам спасателей, в ночь на четверг, 6 апреля: вызовы поступали в 23.19 на улицу Харидузе, в 00.29 на улицу Раквере, в 00.47 на улицу Кеваде. Все три перечисленные улицы расположены рядом друг с другом.

Тем же утром в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны сообщили, что данных о таких возгораниях к ним не поступало, а значит, и расследований полиция не начинала.

Однако уже во второй половине дня из Спасательного департамента сообщили, что инспекторы нашли основания полагать, что это были специально организованные поджоги. Материалы были переданы в полицию.

«Но полиция сама решает, начинать ли по поводу этого производство или нет», - отметила пресс-представитель спасателей Евгения Парв.