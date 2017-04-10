Российский бизнесмен: эстонцы не заторможенные - они просто не воры и не мошенники

Российский бизнесмен: эстонцы не заторможенные - они просто не воры и не мошенники2
10 апреля 2017 г., 09:50
Российский предприниматель Алекс Райнард, имеющий бизнес в Эстонии, опровергает шутку времен Советского Союза, что все эстонцы медлительные.
«Я с удовольствием беру на работу эстонцев. Они известны тем, что добросовестны и порядочны. Даже в нашем петербургском представительстве работает эстонец. В Испании та же история: человек прибыл из Эстонии и получил у нас работу», - рассказал бизнесмен изданию Äripäev.
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