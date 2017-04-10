В теракте в Стокгольме погиб разработчик Spotify

Разработчику был 41 год. Более пяти лет Крис работал в Spotify, сообщает портал Onliner.

«Он оказывал большое влияние не только на бизнес, но и всех, кто имел честь быть с ним знакомым и работать, — пишет Дэниэл Эк. — Нет слов выразить скорбь и печаль от того, как он ушел».

Spotify — крупный музыкальный сервис, который позволяет слушать композиции в потоковом режиме, не загружая их на устройство. Проект разработан шведами.