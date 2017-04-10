Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Сицилию за 97 евро!
10 апреля 2017 г., 10:29
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee, flynous.com, reisidiilid.ee и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна в Таиланд начиная с 450 евро
Туда-обратно из Таллинна в ЮАР начиная с 437 евро
Туда-обратно из Таллинна в Манчестер начиная со 110 евро
Туда-обратно из Таллинна на Сицилию начиная с 97 евро
Туда-обратно из Риги в Индию начиная с 361 евро
Туда-обратно из Риги в Копенгаген начиная с 48 евро
Туда-обратно из Риги в Исландию начиная с 75 евро
Туда-обратно из Хельсинки во Вьетнам начиная с 445 евро
Туда-обратно из Стокгольма в Пуэрто-Рико начиная с 337 евро