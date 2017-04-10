Решение стокгольмского торгового центра разозлило общественность

О решении продать по низкой цене товар, пострадавший в результате теракта, клиентам торгового центра сообщили по электронной почте. Оно вызвало негодование на страничке Ahlens в социальной сети Facebook. Там его назвали постыдным и неприятным, сообщает Postimees.ee.

В итоге торговый центр вынужден был принести извинения и отказаться от своего плана.

«Это было плохое решение, а от плохих решений нужно отказываться. Мы не пытались нажиться на этой сложной ситуации. Нам очень жаль, что это было так воспринято», - сказал представитель центра.