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Решение стокгольмского торгового центра разозлило общественность

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: JONAS EKSTROMER/AFP/Scanpix

Решение стокгольмского торгового центра Ahlens, около которого в прошлую пятницу произошел теракт, разозлило общественность. Дело в том, что центр планировал вновь открыть двери уже в минувшее воскресенье и устроить большую распродажу.

О решении продать по низкой цене товар, пострадавший в результате теракта, клиентам торгового центра сообщили по электронной почте. Оно вызвало негодование на страничке Ahlens в социальной сети Facebook. Там его назвали постыдным и неприятным, сообщает Postimees.ee.

В итоге торговый центр вынужден был принести извинения и отказаться от своего плана.

«Это было плохое решение, а от плохих решений нужно отказываться. Мы не пытались нажиться на этой сложной ситуации. Нам очень жаль, что это было так воспринято», - сказал представитель центра.

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