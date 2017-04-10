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Овечкин впервые в НХЛ стал лучшим снайпером своего клуба 12-й сезон кряду

Sports.ee
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Александр Овечкин в матче против "Филадельфии". | ФОТО: Nick Wass/AP

Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин стал первым в истории игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который был лучшим снайпером своего клуба 12 сезонов кряду.

По этому показателю он обошел Горди Хоу, который выступал за "Детройт", а также Рика Нэша ("Коламбус" и "Рейнджерс"). Обе легенды лиги ранее становились лучшими бомбардирами своих команд 11 сезонов подряд, пишет newsru.com.

В завершившемся регулярном чемпионате Овечкин забросил 33 шайбы и разделил первое место по этому показателю в команде с Ти Джеем Оши.

Ранее в этом сезоне Александр преодолел рубеж в 1000 очков в НХЛ. Всего на его счету 1035 (558+477) очков в 921-м матче регулярного чемпионата. В плей-офф он набрал 82 (41+41) балла в 84 играх.

По итогам завершившегося регулярного чемпионата НХЛ определились все пары первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.

На Востоке за кубок поспорят "Вашингтон" - "Торонто", "Питтсбург" - "Коламбус", "Монреаль" - "Рейнджерс" и "Оттава" - "Бостон". На Западе "Чикаго" - "Нэшвилл", "Миннесота" - "Сент-Луис", "Анахайм" - "Калгари" и "Эдмонтон" - "Сан-Хосе". Плей-офф стартует 12 апреля.

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